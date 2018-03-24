صور.. وزير الأوقاف: لن نسمح بعد اليوم باختطاف الخطاب الدينى وعقول الشباب

صور.. وزير الأوقاف: لن نسمح بعد اليوم باختطاف الخطاب الدينى وعقول الشبابالسبت، 24 مارس 2018 11:15 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على - تصوير محمود فخرى
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قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ،أن القرآن الكريم هو أحسن الكلام وأصدقه وأحسن القصص، مضيفا: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأفهامكم وأعمالكم، فالقرآن حجة لك أو عليك، فالقرآن كتاب رحمة وهداية وآية من آيات الله الكونية يحارب كل أنواع الجمود.
وأضاف وزير الأوقاف خلال افتتاح المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم، اليوم السبت، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمها وزارة الأوقاف، فالقرآن كتاب تأمل وكتاب نظر وعلم، فالعالم مكرم عند الله، بشرط أن يكون علمه مفيدا للإنسانية، فالإسلام عمارة الكون، وكل ما يؤخذ للبناء والتعمير وبناء الدولة الوطنية يأخذك إلى صحيح الأديان، وعلى من يحفظ القرآن أن لا يكتفى بحفظه بل عليه العمل به.
وتابع: من أهداف تلك المسابقة اكتشاف المواهب القرآنية من الشباب، حيث تحظى المسابقة، بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسين دولة، يشارك منها ستة وستون متسابقا وعشرة محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة المليون جنيه، ويقام على هامش المسابقة بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية، للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية.
وأضاف: لن نسمح بأى جهة بعد اليوم باختطاف أى جانب من الجوانب الدينية لأنه من الولاية العامة، فنحن بين مرحلتين فاصلتين فالمرحلة القادمة لن يسمح فيها باختطاف النشء وعقول شبابنا.
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