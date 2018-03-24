صور.. وزير الأوقاف السابق: البناء والحب وقيم القرآن مفتاح تحسين صورة الإسلام







كتب لؤى على - تصوير محمود فخرى

قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف السابق، إن على الأمة الإسلامية أن تعيد للأذهان صورة الإسلام الصحيحة، بدلا من الصورة السلبية التى صنعها بعض المنتسبين له، وتمثلت فى تصدير الإرهاب الأسود لأذهان الأطفال.

وأضاف "القوصى"، فى كلمته خلال افتتاح المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم، اليوم السبت، والتى تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "علينا فى ضوء هذا المؤتمر، أن نستبدل البناء بالهدم، ومشاعر الكراهية بالحب، وأن نزرع قيم القرآن لكى نستبدل الصورة السوداء للإسلام فى أذهان الآخرين بصورته السمحة البيضاء".

يُذكر أن المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم تشهد مشاركة دولية واسعة، تصل إلى 50 دولة، بإجمالى 66 متسابقا، و10 محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة مليون جنيه، وتُقام على هامشها بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية، للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية.