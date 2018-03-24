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السبت، 24 مارس 2018 02:06 م
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صور.. نقل آلاف المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة إلى إدلب

السبت، 24 مارس 2018 01:59 م
صور.. نقل آلاف المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة إلى إدلب نقل آلاف المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا





أ ش أ – تصوير أ ف ب
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن العدد الإجمالى للمسلحين وعائلاتهم الذين تم نقلهم من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا بلغ نحو 5000 شخص.

وأضافت الوزارة ـ فى بيان حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية ـ أن عملية النقل إلى إدلب تمت على متن 59 حافلة ، مضيفا أن الشرطة السورية تحت إشراف الضباط من مركز المصالحة الروسى فى سوريا وممثلى الهلال الأحمر السوري، كانت تضمن أمن وسلامة حركة الحافلات التى تحمل المسلحين وعوائلهم.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح ممر جديد لانسحاب المسلحين من مدينة عربين بالغوطة الشرقية، وذلك نتيجة اتفاقات جرى التوصل إليها بين مركز المصالحة الروسى مع المعارضة السورية .

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من 105 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت القوات الحكومية هجوما قبل شهر لانتزاع السيطرة على المنطقة وإن 700 آخرين خرجوا اليوم السبت.

اتوبيسات-لنقل-المسلحين
 
جانب-من-عملية-نقل-المسلحين
 
جانب-من-نقل-آلاف-المسلحين-وعائلاتهم-من-مدينة-حرستا
 
شخص-قرب-أتوبيس
 
عائلات-مسلحين-فى-إدلب
 
نقل-آلاف-المسلحين-وعائلاتهم-من-مدينة-حرستا
 
نقل-مسلحين-إلى-إدلب
 

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