صور.. مكتبة الطالب المركزية قبلة طلاب جامعة أسيوط للتفوق والمذاكرة بهدوء

أسيوط ـ محمود عجمى

تعتبر جامعة أسيوط، واحدة من الجامعات الكبرى على مستوى الجمهورية والأولى فى محافظات الصعيد والتى يدرس بها ما يقارب من 80 ألف طالبة وطالبة بمختلف كليات الجامعة، إذ تضم بداخلها مكتبة الطالب المركزية وقاعات الاستذكار الهادئ المجانية، والتى توفر جو من الهدوء والتركيز للطلاب للمذاكرة فى أوقات الفراغ بين المحاضرات أو قبل الامتحانات بدون مقابل مادى.

فدائماً ما يحتاج الطلاب إلى جو مناسب للمذاكرة والدراسة بمفردهم بعيدًا عن الضوضاء والضغوط النفسية العائلية؛ خاصة فى وقت الامتحانات، إذ تعد أماكن الاستذكار الهادئ ومكتبة الطالب المركزية بجامعة أسيوط، قبلة الطلاب للتفرع فى الأبحاث والمذاكرة والإبداع.

"اليوم السابع" أجرى جولة ميدانية داخل قاعات الاستذكار الهادئ ومكتبة الطلاب المركزية بجامعة أسيوط، للتعرف عليها وأخذ آراء الطلاب والمشرفين.

يقول ياسر محمد عبدالظاهر، مدير مكتبة الطالب المركزية وقاعات الاستذكار بجامعة أسيوط، فى حواره مع اليوم السابع:" يوجد بجامعة أسيوط 6 قاعات للاستذكار الهادئ للطلاب والطالبات و2 قاعة مجموعات للكليات النظرية وأيضا الكليات العملية بقدرة استيعابية 1500 طالب وطالبة بالإضافة إلى 65 مشرفا على القاعات حيث يبدأ أوقات العمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وأضاف محمد عبدالظاهر، مكتبة الطالب المركزية تحتوى على 14 ألف كتاب عربى وأجنبى فى جميع التخصصات وتتسع لـ 300 طالب وطالبة كما تضم الموسوعات والكتب النادرة التى لا تستطيع ميزانية أى كلية توفيرها كما يتم تقديم الخدمات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمصادر المعلومات فى مختلف كليات الجامعة النظرية والعملية، كما يتم خدمة الإطلاع الداخلى للكتب والتى تساعد طلاب الدراسات العليا على أعداد الدراسات والأبحاث".

وأشار مدير مكتبة الطالب المركزية وقاعات الاستذكار بجامعة أسيوط، إلى أن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، أولى اهتماما بتوفير كافة سبل الرعاية والدعم اللازمة لأبناء الجامعة من الطلاب فى كافة الكليات، وخلال جولة تفقدية لقاعات الاستذكار الهادئ ومكتبة الطالب المركزية، وضع مخطط للتطوير من تركيب كاميرات مراقبة داخل المكتبة لزيادة تأمين المتعلقات والحفاظ على مقتنيات المكتبة، إلى جانب استحداث وحدة للأمانات وذلك لحفظ أمانات ومتعلقات الطلاب أثناء وجودهم داخل المكتبة".

وحول الشروط والقواعد المنظمة داخل قاعات الاستذكار الهادئ ومكتبة الطالب المركزية بجامعة أسيوط، أوضح ياسر عبدالظاهر: إلى قاعات الاستذكار الهادئ بجامعة أسيوط متاحة لجميع الطلبة والطلبات بشرط مراعاة القواعد والتعليمات والاستجابة الفورية لإرشادات وملاحظات أمناء المكتبة والمشرفين المختصين؛ حيث يترتب على قيام الطالب أو الطالبة بأى مخالفة للقواعد أو التعليمات الخروج من قاعات الاستذكار أو حرمانه من استخدام القاعات ويقوم المشرفين بالإبلاغ عن أى مخالفة أو سلوك غير ملائم لاتخاذ الإجراءات الجامعية المناسبة".

وتابع:"كما يقتصر دخول قاعات الاستذكار الهادئ بمكتبة الطلاب على طلبة وطالبات مرحلة الدراسة الجامعية وطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط، وعلى كل طالب أو طالبة تقديم بطاقة المكتبات الجامعية المرقمة "نظام البار كود" الصادر من الكلية المقيد بها؛ كما يتم تسليم بطاقة الطالب المكتبية مع الموظف المختص بقيد دخول الطلاب ويتم ردها للطالب عند مغادرته للقاعة، ويجب على جميع الطلاب إغلاق التليفون المحمول قبل الدخول إلى قاعة المكتبة أو قاعات الاستذكار الهادئ.

واستطرد قائلا:"يمنع تناول الأطعمة أو المشروبات أو المرطبات أو قطع الحلو أو محتويات المعلبات أو غيرها من الأصناف داخل قاعة المكتبة أو فى أى مكان بقاعات الاستذكار الهادئ؛ حيث يخصص مكان محدد بالمبنى خارج قاعات المكتبة لهذه الغرض، يمكن لمجموعات من الطلاب الاستذكار فى غرفة مخصصة لذلك " Group Study room" ويكون القيد لاستخدامها بحد أقصى ثلاث ساعات فقط يوميا لمجموعة الطلاب "طالبين أو أكثر من الفرقة الدراسية"؛ فضلا عن منع التدخين فى أى مكان بالمكتبة أو قاعات أو ممرات الإدارى بما فيها الأماكن خارج حيز قاعات الاستذكار أو عند المدخل".

وأضاف ياسر عبدالظاهر:"يمنع إدخال أى أجهزة أو أدوات أو أغراض شخصية مثل حقائب سفر إلى قاعات الاستذكار الهادئ أو إلى قاعة المكتبة ومسموح فقط بالحقائب الدراسية أو حقيبة الطالبات أو حافظات الأوراق، غير مسموح بحجز مقاعد أو منضدة قراءة " Desk" بترك كتب أو أوراق أو مقتنيات شخصية عليها وفى حالة ترك أى شى لهذا الغرض سيتم رفعة بعد 15 دقيقة من ترك الطالب له لإتاحة المكان لاستخدام الطلاب المعتاد، مشيرا إلى يجب على الطلاب أبلاغ أمناء المكتبة فورا عن أى ضوضاء أو إزعاج أو حدوث أى مخالفات من الطلاب بالقرب منه، كما يتحمل الطالب المسئولية الكاملة " التكلفة المالية والإجراءات التأديبية" عندما يتسبب فى حدوث أى تلف أو خدوش أو كتابات أو علامات فى تجهيزات أو أثاث قاعات الاستذكار أو ارتكاب أى مخالفة للقواعد والتعليمات، كما يمنع وضع أى لافتات أو براويز أو رموز أو صور أعلى منضدة القراءة أو عليها".

كما يحتفظ أمناء مكتبة الطلاب والمشرفين العاملين بقاعات الاستذكار الهادئ بحقهم فى اتخاذ الإجراءات عند حدوث أى مخالفة للقواعد، من خروج الطالب أو الطالبة من القاعة حتى نهاية ساعات العمل فى اليوم نفسه وإبلاغ الجهات الجامعية المختصة عن المخالفة ومرتكبها لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

وفى ذات السياق، قال محمود شحاتة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة أسيوط، لـ "اليوم السابع": أن قاعات الاستذكار الهادئ بالجامعة، هى المكان المفضل لكل طالب فى قضاء أوقات الفراغ بين المحاضرات للمذاكرة والمراجعة خاصة لكونها تتميز بالهدوء وبعيدا عن الضوضاء التى تكون فى المنزل أو أى مكان أخر؛ مشيرا إلى أنها تشجع الطالب على المذاكرة خاصة الطلاب المغتربين".

وقالت الطالبة هدى على، بكلية التربية جامعة أسيوط، أن قاعة الاستذكار تمثل لها البيت الثانى حيث تمكث بداخلها فى أوقات الفراغ بين المحاضرات للمذاكرة فى المواد المتأخرة فى مراجعتها مناشدة جميع الطلاب باستغلال أوقات الفراغ فى الجلوس داخل قاعات الاستذكار".

وأضافت الطالبة مريانا جمال شاذلى، طالبة بكلية التربية، أن المكتبة المركزية للطالب، وفرت لها العديد من الكتب والأبحاث والمعلومات التى لا أجدها فى مكتبات خارج جامعة أسيوط، والتى ساهمت فى كتابة الأبحاث الدراسية الخاصة بالمواد الدراسية والتى يتم تقديمها فى أعمال السنة الدراسية".