صور.. معابد الأقصر الأثرية تطفئ أنوارها للمشاركة فى "ساعة الأرض"

الأقصر - أحمد مرعى

شاركت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"، بإطفاء أنوارها لعدة دقائق، وذلك فى إطار المشاركة فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"، والذى يعتبر أكبر فعالية مناخية فى العالم .

ويتم تنظيم فعالية "ساعة الأرض" فى آخر سبت من شهر مارس من كل عام، حيث تنطفئ الأنوار فى العديد من دول العالم، ما بين الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلى لكل دولة.

ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعى بخطر التغير المناخى، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن حرقه من عوادم السيارات، والتى هى بدورها تعتبر السبب الرئيسى فى الانحباس الحرارى.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم اختيار موعد هذا الحدث ليتوافق مع موعد الاعتدال الربيعى ولضمان مشاركة معظم مدن العالم فى وقت متقارب من الليل فى هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالى، وكانت مدينة سيدنى الأسترالية أول المدن المنفذة لهذا الحدث .

وأوضحت المهندسة مارى روحى مديرة إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بالبرين الشرقى والغربى وبعض الفنادق الكبرى لمدة ساعة على غرار كافة دول العالم المشاركة فى الحدث .