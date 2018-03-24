video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. معابد الأقصر الأثرية تطفئ أنوارها للمشاركة فى "ساعة الأرض"

السبت، 24 مارس 2018 10:25 م
صور.. معابد الأقصر الأثرية تطفئ أنوارها للمشاركة فى "ساعة الأرض" إطفاء أنوار معابد الأقصر





الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

شاركت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"، بإطفاء أنوارها لعدة دقائق، وذلك فى إطار المشاركة فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"، والذى يعتبر أكبر فعالية مناخية فى العالم .

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (1)

ويتم تنظيم فعالية "ساعة الأرض" فى آخر سبت من شهر مارس من كل عام، حيث تنطفئ الأنوار فى العديد من دول العالم، ما بين الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلى لكل دولة.

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (2)

ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعى بخطر التغير المناخى، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن حرقه من عوادم السيارات، والتى هى بدورها تعتبر السبب الرئيسى فى الانحباس الحرارى.

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (3)

ومن الجدير بالذكر، أنه تم اختيار موعد هذا الحدث ليتوافق مع موعد الاعتدال الربيعى ولضمان مشاركة معظم مدن العالم فى وقت متقارب من الليل فى هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالى، وكانت مدينة سيدنى الأسترالية أول المدن المنفذة لهذا الحدث .

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (4)

وأوضحت المهندسة مارى روحى مديرة إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بالبرين الشرقى والغربى وبعض الفنادق الكبرى لمدة ساعة على غرار كافة دول العالم المشاركة فى الحدث .

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (5)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (6)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (7)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (8)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (9)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (10)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (11)
 

 

معابد الأقصر ، ساعة الأرض (12)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "اليوم السابع" يشارك فى "ساعة الأرض" ويطفئ الأنوار بصالة التحرير

الاقصر

اخبار الاقصر

معابد الاقصر

اخبار مصر

ساعة الارض

اخبار المحافظات




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة