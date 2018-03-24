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صور.. مصر تشارك فى احتفالية مرور 30 عاما على انتهاء معركة كويتو كانافال فى أنجولا

السبت، 24 مارس 2018 12:37 ص
صور.. مصر تشارك فى احتفالية مرور 30 عاما على انتهاء معركة كويتو كانافال فى أنجولا سفير مصر فى انجولا





كتب مؤمن مختار
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شارك السفير المصرى فى انجولا خالد حسن، فى الاحتفال بمرور ٣٠ سنة على انتهاء معركة كويتو كانافال، والتى كانت فى الفترة من 1987 – 1988 فى أنجولا.

السفير المصرى فى أنجولا
السفير المصرى فى أنجولا

 

والتقى السفير المصرى قائد القوات الجوية الأنجولية ورئيس اتحاد الرماية الأنجولى، بالإضافة إلى لقاءه بمتدرب من الجيش الانجولى استفاد من منح الصندوق المصرى للتنمية والشراكة.

الاحتفال بمرور ٣٠ سنة على انتهاء معركة كويتو كانافال
الاحتفال بمرور ٣٠ سنة على انتهاء معركة كويتو كانافال

 

وكانت معركة Cuito Cuanavale فى الفترة من 1987-1988 ضمن الحرب الأهلية الأنجولية وحرب الحدود الجنوب أفريقية، بين القوات المسلحة الشعبية لتحرير أنجولا المدعومة من كوبا، والاتحاد الوطنى للاستقلال التام لأنغولا بمساعدة قوة دفاع جنوب إفريقيا على الجانب الآخر.

انتهاء معركة كويتو كانافال
نصب تذكارى لانتهاء معركة كويتو كانافال

 

 

 


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