صور.. مصابو حادث الإسكندرية لوزير الداخلية: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

صور.. مصابو حادث الإسكندرية لوزير الداخلية: الإرهاب لن ينال من عزيمتناالسبت، 24 مارس 2018 07:59 م
المصابون يتحدثون لوزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يرافقه اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية على زيارة مصابى حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، الذى وقع صباح اليوم السبت.
وأعرب رجال الشرطة المصابين، عن خالص تقديرهم لزيارة اللواء مجدى عبد الغفار لهم، مؤكدين أن الحوادث الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمتهم.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تفقد مكان الحادث، الذى أسفر عن استشهاد رقيب ومجند وإصابة 4 آخرين.
إضافة تعليق
صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر
فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة