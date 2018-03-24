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صور.. مصابو حادث الإسكندرية لوزير الداخلية: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

السبت، 24 مارس 2018 07:59 م
صور.. مصابو حادث الإسكندرية لوزير الداخلية: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا المصابون يتحدثون لوزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يرافقه اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية على زيارة مصابى حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، الذى وقع صباح اليوم السبت.

وأعرب رجال الشرطة المصابين، عن خالص تقديرهم لزيارة اللواء مجدى عبد الغفار لهم، مؤكدين أن الحوادث الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمتهم.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تفقد مكان الحادث، الذى أسفر عن استشهاد رقيب ومجند وإصابة 4 آخرين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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