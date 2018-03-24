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السبت، 24 مارس 2018 03:36 م
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صور .. مستشفى المنصورة الجامعى تجرى جراحة لاستخراج سيخ حديد اخترق جسد نجار

السبت، 24 مارس 2018 03:32 م
صور .. مستشفى المنصورة الجامعى تجرى جراحة لاستخراج سيخ حديد اخترق جسد نجار سيخ حديدى اخترق جسد نجار مسلح





الدقهلية شريف الديب
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تمكن فريق طبي بمستشفي الطوارئ بجامعة المنصورة ، من إجراء جراحة عاجلة لاستخراج سيخ حديدي من جسد مصاب استقبلته المستشفى.

وأشار الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ فى بيان له،أن المُـصاب  أ. ي. ح. - ٥٠ عاماً  يعمل  نجار مسلح  مقيم بقرية كفر النعيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية تم استقباله وهو مصاب بوقوعه على سيخ حديدى مما أدى لاختراق السيخ لجسد المصاب من ناحية الصدر  وكانت حالته غير مستقر.

وأشار الدكتور نور الدين نعمان ،أن المريض تم استقباله وهو مصاب بسيخ حديدى دخل من الجهة اليُـمنىٰ من الصدر وخرج من الخلف  وحالته غير مستقرة  وتم ادخاله على الفور الى غرفة العمليات  وت عمل أشعة تحت التخدير وتبين اختراق السيخ جدار الصدر فقط مما أدى الى حدوث تجمع دموى شديد فى جدار الصدر وتهتك بالأنسجة والعضلات  وتم اجراء جراحة عاجلة لاستخراج السيخ من جدار الصدر وتم الاطمئنان على سلامة الرئة  والشرايين والأوردة الهامة بالصدر والمريض حاليا حالته مستقرة وفى حالة طبية جيدة.

شارك في العملية فريق طبى من قسم جراحة القلب والصدر تحت إشراف الدكتور نور الدين نعمان - أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس القسم يضم الفريق الدكتور أمير البسطويسي  مدرس جراحة القلب والصدر

سيخ حديدى اخترق جسد نجار مسلح
سيخ حديدى اخترق جسد نجار مسلح

 
 
سيخ حديدى اخترق جسد نجار مسلح
سيخ حديدى اخترق جسد نجار مسلح

 

 

 

 


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