صور.. مدير مباحث سوهاج يجتمع بالعُمد والخفراء قبل انطلاق ماراثون الانتخابات

صور.. مدير مباحث سوهاج يجتمع بالعُمد والخفراء قبل انطلاق ماراثون الانتخاباتالسبت، 24 مارس 2018 08:40 م
اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج
كتب محمود عبد الراضى ـ سوهاج محمود مقبول
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حرص اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج، على عقد اجتماع مع العُمد والمشايخ بالقرى والنجوع بالمحافظة، قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.
وشرح مدير مباحث سوهاج للعمد والمشايخ، الدور الأمنى المنوط بهم، لمساعدة قوات الشرطة فى حفظ الأمن، أثناء الاقتراع، والعمل على حماية الناخبين وخلق مناخ طيب لهم للإدلاء بأصواتهم.
اللواء خالد الشاذلى مع العمد
وشدد مدير مباحث سوهاج، على أهمية مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالوصول لمقار اللجان الانتخابية.
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