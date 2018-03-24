صور.. مدير أمن القليوبية يجتمع بالضباط المنتدبيين لتأمين العملية الانتخابية

صور.. مدير أمن القليوبية يجتمع بالضباط المنتدبيين لتأمين العملية الانتخابيةالسبت، 24 مارس 2018 08:02 م
مدير امن القليوبيه
القليوبية نيفين طه
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اجتمع، اليوم السبت، اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، مع الضباط المنتدبين لتأمين العملية الانتخابية بالقليوبية بنادى ضباط الشرطة ببنها، لمناقشة آخر الاستعدادات لتأمين الانتخابات.
وأكد "خيرت" خلال اللقاء على تأمين العملية الانتخابية، واليقظة التامة، ومساعدة كبار السن على الوصول للجان الانتخابات بكل سهولة، وتوسيع دائرة الاشتباه والتأكد من الأشخاص المترددين على المقار الانتخابية، تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
كما قام مدير الأمن بالمرور على مقرات اللجان العامة والفرعية للتأكد من التأمين التام لجميع المقرات، وتم التنبيه على جميع الأفراد باليقظة التامة، لمنع أى أحداث من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.
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