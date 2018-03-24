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صور.. محكمة شمال القاهرة تسلم رؤساء اللجان مظاريف الاقتراع لانتخابات الرئاسة

السبت، 24 مارس 2018 01:59 م
صور.. محكمة شمال القاهرة تسلم رؤساء اللجان مظاريف الاقتراع لانتخابات الرئاسة جانب من تسليم رؤساء اللجان مظاريف الاقتراع لانتخابات الرئاسة





كتب عبد الله محمود - تصوير حسن محمد
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بدأت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فى تسليم مظاريف الاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، لرؤساء اللجان الفرعية، وذلك تمهيدا للإشراف على الانتخابات، وتسليم بطاقات الاقتراع التى حصلوا عليها إلى الناخبين أثناء التصويت.

 

وتضمن المظاريف كشفين إحداهما خاص بأسماء الناخبين على مستوى دوائر شمال القاهرة، والآخر به محاضر الفتح والغلق والقواعد الإرشادية وختم اللجنة الفرعية.

 

ومن المقرر أن يقوم القاضى المشرف على اللجنة الفرعية، بتسجيل آخر رقمين من الرقم القومى ووضعها فى الكشف، بالإضافة إلى منسق الطابور الذى سيتواجد فى كل لجنة فرعية لتنظيم عملية التصويت والتسجيل والدخول والخروج من اللجنة.

 

ويشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفا و620 قاضيا (أساسيين واحتياطيين)، حيث يشرف من القضاء العادى ورجال النيابة العامة 8420 قاضيا، ومن النيابة الإدارية 4800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة 3300 قاض، ومن مجلس الدولة 2100 قاض.

 

وعلى جانب تأمين الانتخابات، أكد المصدر أن الهيئة وقفت مع وزارتى الداخلية والدفاع على الاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، والتى تتضمن خطة تأمين شاملة على عدة محاور تشمل تأمين لجان ومقار التصويت، حيث تم وضع خطة لتأمين 13 ألفا و706 لجان فرعية، وكذا 367 لجنة عامة.

 

 كما تتضمن الخطة تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، سواء فى مقار اللجان أو أماكن اقامتهم، واستمرار عمليات التأمين حتى انتهاء عمليات الفرز فى آخر لجنة انتخابية.

 

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و706 لجان، وعدد اللجان العامة 367 لجنة.

 

ويتابع الانتخابات الرئاسية لعام 2018، 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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