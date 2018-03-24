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السبت، 24 مارس 2018 03:32 م
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صور.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

السبت، 24 مارس 2018 03:20 م
صور.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات





قنا - هند المغربى
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كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، الأمهات المثاليات بالمحافظة خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة السندريلا بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية ، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والقيادات النسائية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة وأهالي الأمهات اللائي تم تكريمهن . 

شهد الاحتفال تكريم محافظ قنا لأربع أمهات مثاليات وهن زكية أبو الحسن حسين جاد الله الأم المثالية الأولى وفوزية حسنى حسن حامد الأم المثالية الثانية وسعيدة مصطفي علي ناميش الأم المثالية الثالثة وصفية رمضان إبراهيم الأم البديلة وأم الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح  وأمهات ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأشار المحافظ إلي أن اختيار الأمهات المثاليات لهذا العام تم طبقًا للضوابط المنظمة والمعمول بها بوزارة التضامن الاجتماعي مؤكدا حرص محافظة قنا علي الاهتمام بتكريم الأم والقيادات النسائية اللاتي لهن دور بارز في المجتمع القنائي وتحملن الصعاب ومشقة الحياة ومسئولية تربية الأبناء  مؤكدا على ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وحقها في الحصول علي كافة الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة لها .

محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (1)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (2)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (3)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (4)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (5)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (6)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (7)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (8)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (9)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (10)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (11)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (12)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (13)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات (14)
محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات 

 


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