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صور .. محافظ سوهاج : تجهيز 45 لجنة انتخابية بمدينة جهينة

السبت، 24 مارس 2018 04:15 م
صور .. محافظ سوهاج : تجهيز 45 لجنة انتخابية بمدينة جهينة لجان الانتخابات بمدينة جهينة





سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة انتهت من تجهيز ورفع كفاءة  45 لجنة انتخابية فى مركز ومدينة جهينة، حيث يبلغ عدد الناخبين بجهينة 146 ألف و 348  ناخب يحق لهم التصويت، وذلك فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية .

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان أنه تم استنفار جميع الوحدات المحلية والإدارات الخدمية بمركز جهينة وقد تم تجهيز 45 لجنة انتخابية و رفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء والمياه واخر للطوارئ وتوفير دورات مياه وخط تليفون وأماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وشدد عبد المنعم على الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم  والعمل على راحة القائمين على العملية الانتخابية ، والمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بصوتهم والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال أيام الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة تجهيز أماكن للانتظار فى كل لجنة وتواجد الاجهزة التنفيذية لتسهيل عمل اللجان.

 

اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة (1)
اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة

 

اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة (2)
اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة

 

اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة (3)
اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة

 

اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة (4)
اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة 

 

اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة (5)
اللجان الانتخابيه بمدينة جهينة

 


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