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صور.. محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء

السبت، 24 مارس 2018 04:23 م
صور.. محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات





الفيوم – رباب الجالي
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كرم الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، خلال الحفل الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وممثلين عن المجلس القومى للمرأة، ومسئولي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وقام المحافظ بتكريم ألماظ أبو السعود الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وعفاف أحمد حامد الأم المثالية الثانية ، ومها محمد محمود الأم المثالية الثالثة، ونادية عبد حسين الأم المثالية الرابعة على مستوى المحافظة، ونادية سيد عبد المجيد الأم المثالية الخامسة، بالإضافة إلى تكريم منى عبد السلام عبد المجيد الأم المثالية من متحدي الإعاقة، وسماح عبد المعز أحمد الأم المثالية البديلة، كما كرّم المحافظ أم الشهيد محمد عيد حسان روبى، ووالد الشهيد محمود محمد سيد السعدي، وأم الشهيد أحمد أيمن عوض إلياس.

وخلال كلمته ، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات ، معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء فى رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتاً إلى أن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرأة اهتماماً كبيراً لمشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم في خدمة المجتمع والنهوض به، مشدداً على أهمية دور المرأة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية باعتبارها لعبت دوراً بارزاً في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.  

وفي ختام الحفل ، قام محافظ الفيوم بمنح الأمهات المثاليات مبالغ مالية وشهادات تقدير، كما قام بتكريم ممثلي بعض الجمعيات الأهلية التى لها دور فعال فى العمل المجتمعى والخيري.

محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء (1)
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء (1)
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء 
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء (2)
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء 
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء (2)
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء 
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء (3)
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء 
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء (3)
محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات والشهداء 

 

 

 

 


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