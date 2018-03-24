صور.. محافظ البحيرة تتفقد جاهزية اللجان الإنتخابية







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على رؤساء المدن والمراكز ومديرى الإدارات التعليمية بالمرور على كافة اللجان بالمدارس والتأكد من جاهزية المظلات للناخبين أمام كل لجنة و توفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب وتوفير غرفة محكمة الغلق بكل لجنة للصناديق وأخرى لمبيت جنود الحراس.

كما طالبت بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان ومراجعة جاهزية غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأكد من ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، كما أكدت على إنشاء مراكز إغاثة متمركزة فى وسط اللجان بكل مركز ومدينة مزودة بحفار ولودر وسيارة إسعاف وسيارة مطافىء للتدخل السريع فى حالة حدوث أى طارىء.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم بمركز أبو حمص وتفقد عدد من المدارس للوقوف على مدى جاهزية اللجان الانتخابية بها حيث وجهت بتكثيف النظافة داخل وخارج المدارس ورفع كفاءة الحمامات وتطهيرها مع مراجعة جميع النوافذ والأبواب والشبابيك.

وأكدت فى بيان على أهمية المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية والمشاركة فى صنع مصر الجديدة وتنمية الوعى والانتماء وحب الوطن لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة التى تضم 3 مليون و 736 ألف و 553 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة موزعة على 717 مركز إنتخابى ويمثل عدد الناخبين بمحافظة البحيرة نسبة 6,3 % من إجمالى أصوات الجمهورية.

كما أكد محافظ البحيرة أن مواطنى المحافظة سيشاركون بكثافة فى هذا العرس الديمقراطى والتوجه إلى صناديق الانتخابات أيام 26 ، 27 ، 28 مارس 2018 لممارسة حقهم الدستورى ولكى يثبتوا للعالم أجمع وحدة وتماسك و حضارة الشعب المصرى وقدرته على تقرير مصيره ورسم مستقبله.



محافظ البحيرة تتفقد جاهزية اللجان الإنتخابية



محافظ البحيرة تتفقد جاهزية اللجان الإنتخابية



محافظ البحيرة تتفقد جاهزية اللجان الإنتخابية