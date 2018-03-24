صور .. محافظ الإسماعيلية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم الإحتفال السنوى بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2018 ، والذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بقصر ثقافة الاسماعيلية.

وتضمن الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية والفنية الاستعراضية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبان المستشارعبد الفتاح عبدالله والدكتور سامي هاشم عضوا مجلس النواب،والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد وجيه عباس مديرالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وقام المحافظ بتكريم عدد من أمهات الشهداء والذى شمل تكريم أمهات كل من الشهيد النقيب عمرو وهيب، والنقيب محمد حسن حسانين، والنقيب مؤمن عادل عبد المجيد نعمان، والملازم أول أحمد فوزى عمارة، والعريف مجند إبراهيم محمد ابراهيم، والجندى إسلام محمود بدوى، والمقاتلون أحمد عادل وصفى، ومحمد حسن حميد، ومحمد سالم غنيم سليمان، ومحمد الأتربى مصطفى.

كما تم خلال الحفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، وتسليمهن شهادات التقديروالهدايا العينية والجوائز، وشمل التكريم الأم المثالية الأولى لهذا العام على مستوى المحافظة، وهى ثناء كامل محمد على والأم المثالية الثانية فردوس محمد فتحي حسن، والثالثة ناهد عبد الحميد يوسف محمد، والرابعة نجاة على حسن طنطاوي، والخامسة نعمات عاشور زيان بدري، والسادسة أنعام صالح محمد صالح .

كما تم تكريم أمهات المتفوقين من أوائل الشهادات العامة لعام 2018 وهن مروة الجيوشى السيد مصطفى، والدة الطالبة مريم محمد صلاح الدين الأولى على الشهادة الابتدائية، وهبة أحمد سليمان ابراهيم والدة الطالبة علياء وسيم سليمان الأولى على الشهادة الإعدادية، وإيناس محمد عبد الحليم والدة الطالبة رنا سعيد على السيد الأولى على الشهادة الثانوية العامة شعبة علوم وعزة عبد الخيرعبد الرحمن والدة الطالب أحمد حسن زين العابدين الأول على الشهادة الثانوية العامة شعبة رياضيات، وأميرة يوسف محمد يوسف والدة الطالب كريم عصام رشاد محمد الأول على الثانوية العامة القسم الأدبى.

وأمهات المتفوقين رياضيا وهن سلوى عبد المعتمد جايد والدة مريم محمد فاروق المتفوقة فى لعبة كرة اليد، وسماح زكى محمد إسماعيل والدة حبيبة أحمد محمود المتفوقة فى كرة اليد، وإيمان محمود محمد والدة أحمد أشرف قاسم المتفوق فى المصارعة الحرة.

كما تم تكريم عدد من الأمهات عن المصالح الحكومية وهن ، فاطمة محمود عباس عن مديرية القوى العاملة، ونادية أبوالعزايم أحمد عن مديرية الصحة والسكان، وبديعة محمد السيد عن مديرية التضامن الاجتماعى.



المحافظ والقيادات اثناء الإحتفال



جانب من الامهات المثاليات



جانب من الحفل



عرض فنى للأطفال فى الإحتفال



جانب أخر من عروض فنية للاطفال



تكريم الأمهات المثاليات



تكريم الأم المثالية الاولى