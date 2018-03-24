صور.. محافظ أسيوط يكرم 12 أمّا مثالية على مستوى المحافظة







أسيوط - ضحا صالح

كرم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة فى احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة اليوم السبت بمناسبة "عيد الأم" فى حضور الدكتور عواد احمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعضوات مجلس النواب سهير الحادى واليزابيث شاكر والدكتورة سحر عبد المولى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لكل أم مصرية وفاء وعرفانا بدورها الوطنى وخص النماذج المشرفة التى تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية بالتحية ومقدما التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات التى تضحى بوقتها وجهدها وراحتها فى سبيل أطفالها.

وقال محافظ أسيوط: إن الاهتمام بالمرأة صحيا وتعليميا وسياسيا وحمايتها اجتماعية ضرورة فعلية وهامة لدفع عجلة الاقتصاد القومى وهذا يدعونا لتحفيز المرأة على المشاركة السياسية وحثها على تفعيل دورها لتشارك فى صنع القرار المصيرى داعيا جميع أبناء أسيوط وخاصة الأمهات للمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية القادمة .

وأوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أن محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى قد كرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والمراكز وعددهن 12 أم مثالية ثلاثة على مستوى المحافظة وهن "ثناء غالى بشاى غالى موجه عام الفلسفة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة و عنايات سعد محمد عبدالرحمن ـ موظفة بالوحدة المحلية بقرية ريفا والفائزة بالمركز الثانى بالمحافظة ونادية محمد شلقامى الأم المثالية الثالثة و وفاء عبدالتواب حمدة الأم المثالية الرابعة وسعاد عبد الحفيظ عبد الرحيم أحمد المركز الخامس"

كما فازت هانم عبدالسلام على عابدين ـ كبير باحثين بإدارة الفتح التعليمية بالأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة وفازت هالة سيد توفيق سيد بلقب الام المثالية بمركز منفلوط وعزة شوقى محمد محمد على لقب الأم المثالية لمركز البدارى ورضا هاشم فرغلى حسن بالأم المثالية على مركز الفتح وهناء حسين نصار بالأم المثالية على مركز ديروط وفى ساحل سليم حصلت ربة المنزل حسنية محمود محمد عبد العال على لقب الام المثالية وفى حى غرب أسيوط حصدت اللقب ايمان عرفه اسماعيل محمد".



