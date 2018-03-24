صور.. عواصف رملية على الطرق الخارجية بالبحر الأحمر

صور.. عواصف رملية على الطرق الخارجية بالبحر الأحمرالسبت، 24 مارس 2018 12:10 م
العواصف الرملية بالطرق الخارجية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهدت الطرق الخارجية بمحافظة البحر الأحمر عواصف رملية شديدة، وخاصة على مدن شمال المحافظة من بينها الغردقة وراس غارب، بينما كانت متوسطة داخل المدن.
وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر، السائقين بتوخى الحذر على الطرق الخارجية، وخاصة المسافرين على طريق الغردقة القاهرة، حيث شددت الأكمنة المرورية على السائقين بعدم تجاوز السرعة والسير على الجانب الأيمن.
وعلى جانب آخر أكد اللواء ياسر عبد الفتاح مدير مدير ميناء سفاجا البحرى أن حركة الملاحة تسير بشكل منتظم مؤكدا عدم تأثيرها بحركة الرياح الخارجية.
العواصف الرملية بالطرق الخارجية
العواصف الرملية بالطرق الخارجية
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