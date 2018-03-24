صور.. طوارئ بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة بميناء نويبع البحرى







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،عن بدء موسم العمرة بميناء نويبع البحرى اليوم حيث تستعد العبارة سينا و على متنها 43 معتمر و1 باص عمرة،وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة نويبع وأعضاء المجتمع المينائى "جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى.

وشدد اللواء هشام أبو سنه رئيس الهيئة فى بيان له،على ضرورة تيسير وسرعة انهاء اجراءات السفر والوصول للركاب وإعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء اجراءاتها بالتزامن مع انهاء اجراءات المعتمرين بصالات الوصول والسفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء وزيادة عدد العاملين بالجوازات .

والتأكيد على الوكلاء الملاحيين والسياحيين بضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات وعدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء وكذا ادراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر ورحلة العبارة مع تواجد ممثلين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة فى حينه مع الالتزام بتوفير كافة سبل الراحة والالتزام.

على جانب آخر،تم الزام شركات العبارات العاملة بالموانى بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع والتأكيد على التزام العبارات بالاعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية.

وأشار يوسف إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور محافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس أمام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم .

كما تم تكثيف اعداد الحمالين لخدمة الركاب ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب وعدم السماح بدخولهم الى الميناء الا ساعة دخول العبارات للموانئ ولمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر وتواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الأرصفة .

وتم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الأولية والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الأولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب لخدمة الركاب ونقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة وتزويد الصالات بكافة الاسعافات الأولية .

حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير النقل لتوفير كافة سبل الراحة لخدمة الركاب والالتزام بإجراءات التفتيش البحرى .



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة



طوارىء بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة