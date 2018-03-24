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صور.. شئون البيئة بالبحر الأحمر يشارك فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار ساعة

السبت، 24 مارس 2018 10:44 م
صور.. شئون البيئة بالبحر الأحمر يشارك فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار ساعة شئون البيئة بالبحر الأحمر يشارك فى ساعة الأرض





البحر الأحمر - عماد عرفة
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شارك جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، مساء اليوم السبت فى مبادرة ساعة الأرض وذلك بإطفاء الأنوار بالمبنى فى الفترة من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء.

ومن جانبه قال الدكتور ابو الحجاج نصير، مدير فرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أن الهدف من مبادرة ساعة الأرض هو تشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء ومحاربة التلوث والإسهام فى عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك بصفة عامة.

وأضاف أبو الحجاج، الى جانب ذلك التعريف بمخاطر التلوث وما يتعرض له كوكب الأرض من تهديدات ومخاطر انعكس أثرها فى انتشار ظاهرة الانبعاث الحرارى وثقب الأوزون وهو ما يتزايد آثاره بصفة مستمرة ويحتاج إلى تكاتف كافة الجهود لرفع وعى المواطنين ونشر ثقافة ترشيد الطاقة.

يذكر أن ساعة الأرض انطلقت فى سيدنى باستراليا عام 2007 ونمت سريعاً حتى أصبحت أكبر حركة شعبية بالعالم فى مجال البيئة ويشارك فيها 178 دولة على مستوى العالم .


 

 


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