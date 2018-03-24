صور.. سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزات عصابات لمرتزقة أفارقة جنوب البلاد

استهدفت طائرات السلاح الجوى الليبى، اليوم السبت، استيقاف للعصابات الإجرامية فى منطقة تمسه وتمركزات تابعة للمعارضة التشادية فى غابة النخيل شرق منطقة تربو فى الجنوب الليبى، وذلك فى إطار المهمة الموكلة لغرفة العمليات العسكرية فى تأمين الجنوب وفرض القانون.

ويشن سلاح الجو الليبى غارات منذ أيام على تمركزات للمرتزقة فى الجنوب الليبى، وذلك فى إطار التعليمات الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.