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صور .. زغاريد وهتاف "أبطال مصر أهم" فى استقبال فرسان الأولمبياد الخاص

السبت، 24 مارس 2018 02:24 ص
صور .. زغاريد وهتاف "أبطال مصر أهم" فى استقبال فرسان الأولمبياد الخاص أبطال مصر





كتب أحمد حمادة
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أبطال بعثة مصر للأولمبياد الخاصة والتى أقيمت فى أبوظبى، خلال الأيام القليلة الماضية .

ونجحت البعثة المصرية، التى تضم 160 فردا، فى تحقيق إنجاز تاريخى بتحقيق 96 ميدالية متنوعة بواقع 52 ميدالية ذهبية و32 ميدالية فضية و21 ميدالية  برونزية فى مختلف الألعاب التى وصلت إلى 16 رياضة مختلفة، ليستمر أبطال مصر فى الأولمبياد الخاص بتحقيق إنجازات تاريخية على مستوى تلك البطولة.

واحتشد العشرات من أهالى أبطال مصر فى مطار القاهرة لاستقبال أبنائهم أصحاب الميداليات وأبطال العالم فى الألعاب المختلفة، حاملين معهم الورود واللافتات المرسوم عليها صور الأبطال، إضافة إلى الطبل والمزمار.

وفور وصول البعثة، استقبلهم الأهالى بالزغاريد وهتافات "أهم أهم.. أبطال مصر أهم "، ووقفوا لالتقاط الصور التذكارية معهم مع الميداليات التى حملوها، معبرين عن سعادتهم بإنجاز أبنائهم .

وحرص فرسان مصر فى الأولمبياد الخاص، المشاركون فى دورة الألعاب الإقليمية المقامة بأبو ظبى، على إهداء ما حققوه من ميداليات لروح زميلهم مازن السماحى، لاعب نادى الصيد الذى وافته المنية قبل انطلاق الألعاب بأقل من أسبوع، معبرين عن وفائهم لرحيل زميلهم.


 

 


 

 


 

 


 

 


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الأولمبياد الخاصة

مطار القاهرة

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