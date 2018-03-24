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صور.. زحام مرورى يبطئ حركة سير السيارات أعلى محور صفط اللبن

السبت، 24 مارس 2018 09:46 ص
صور.. زحام مرورى يبطئ حركة سير السيارات أعلى محور صفط اللبن توقف الحركة





كتب عامر مصطفى
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تسبب الازدحام المرورى فى توقف حركة السير بمحور كوبرى صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة وميدان النهضة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى المحور، كما تسبب الازدحام فى تباطؤ حركة سير السيارات بالطريق.

 

الحالة المرورية
الحالة المرورية

 

توقف الحركة أعلى كوبرى صطف
توقف الحركة أعلى كوبرى صفط

 

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور

 

حركة السير بطيئة
حركة السير بطيئة

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