صور.. زحام مرورى يبطئ حركة سير السيارات أعلى محور صفط اللبن







كتب عامر مصطفى

تسبب الازدحام المرورى فى توقف حركة السير بمحور كوبرى صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة وميدان النهضة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى المحور، كما تسبب الازدحام فى تباطؤ حركة سير السيارات بالطريق.



الحالة المرورية



توقف الحركة أعلى كوبرى صفط



توقف حركة المرور