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صور.. رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء

السبت، 24 مارس 2018 07:11 م
صور.. رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن





وكالات
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أعرب الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، عن أمله فى الارتقاء بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده من مرحلة "الشراكة الاستراتيجية" الحالية إلى مستوى أعلى لتصبح علاقات شراكة استراتيجية خاصة شاملة تتجه صوب المستقبل وآماله.

وقال الرئيس الكورى الجنوبى - فى حوار أجرته معه وكالة الأنباء الإماراتية - إن الإمارات حققت "معجزة وسط الصحراء" عبر سلوكها طريق النماء والازدهار والإصلاح والابتكار وتكريس كل جهد ممكن من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتواصل فصولها.

وأشار إلى تنامى العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية إلى مستوى أعلى منذ إبرام عقد مشروع "براكة" لإنشاء محطة الطاقة النووية فى عام 2009، وهو المشروع الذى دشنت به الدولتان مرحلة الشراكة الاستراتيجية ووسعتا آفاق التعاون بمجالات الدفاع والرعاية الصحية والثقافة والإدارة الحكومية والفضاء إضافة إلى المجالات التقليدية مثل الطاقة وبناء المحطات.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى قد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة هى الأولى له منذ توليه منصبه فى مايو 2017، يعقد خلالها قمة ثنائية مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما يلتقى عددا من قادة الدولة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في أبو ظبى
 رئيس كوريا الجنوبية في أبو ظبى

 

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

 

محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أثناء استقبال رئيس كوريا الجنوبية
وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أثناء استقبال رئيس كوريا الجنوبية

 

وصل رئيس كوريا الجنوبية الإمارات
وصل رئيس كوريا الجنوبية الإمارات

 


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