صور.. رئيس أبورديس يتفقد تجميل بحيرة الشاطئ العام‏ بجنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس عملية تجميل بحيرة الشاطئ العام بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والعمل على تذليل وحل أى معوقات محتملة.

وأكد رئيس المدينة فى بيان له اليوم أن المحافظ خلال الزيارة الأخيرة للشاطئ العام بأبورديس بضرورة الارتقاء بالشكل الجمالى لنهاية مجرى السيل الواصل على البحر بجوار الشاطئ العام.

وأضاف رئيس المدينة انة تم التنسيق مع عدد من المهندسين المدنيين لوضع تصور جمالى يليق بالشاطئ العام ويضيف لمسة جمالية تسر الناظرين والقاصدين لشاطئ ومصيف ابورديس.



رئيس أبورديس يتفقد تجميل بحيرة الشاطئ العام



رئيس أبورديس يتفقد تجميل بحيرة الشاطئ العام



رئيس أبورديس يتفقد تجميل بحيرة الشاطئ العام