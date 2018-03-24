صور .. رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة لتعديات على أراضى الدولة

صور .. رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة لتعديات على أراضى الدولةالسبت، 24 مارس 2018 03:48 م
جانب من إزالة التعديات الزراعية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نفذت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالزراعة والبناء بزمام مركز ومدينة الخارجة حيث تم تنفيذ قراري إزالة رقم 241 و242 لسنة 2018 لتعديات على خمسة أفدنة أرض دولة بالزراعة شمال قرية المنيرة التابعة للمركز، وكذلك إزالة تعديات على مساحة 800 متر مسطح أرض بالبناء بمدخل مدينة الخارجة بمنطقة ميدان الشهداء.
وأكد الطماوى فى بيان له ، على أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم استنادا للقوانين المنظمة والاجراءات التى يتم اقراراها تجاه المتعدين على أراضى الدولة حيث تتوالى تنفيذ الحملات المكبرة على تلك الإزالات بهدف القضاء عليها والحفاظ على أراضى الدولة من أية تعديات عليها .
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات إزالة
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