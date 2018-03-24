صور.. جمارك المطار تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطارات القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة تاركو للطيران رقم 112 القادمة من الخرطوم اشتبه أحمد سيد الصغير، مأمور تفتيش الركاب فى طبيبة أمراض قلب سودانية قادمة من الخرطوم.

فتم العرض على أميرة عطية نائب مدير الإدارة التى أيدت الاشتباه، وقامت بتكليف كل من مينا رمزى مأمور الجمرك تحت إشراف محمد عبدالمنعم، وحسين هيكل مديرى الحركة لتفتيش حقائبها.

وبتفتيش حقائب الراكبة تم العثور على 94 قسطرة طبية لعمليات القلب مخبأة بين طيات الملابس بحقائبها.



مطار

وعلى الرحلة نفسها، اشتبهت اللجنة فى محامى سودانى قادم من الخرطوم وبتفتيشه تم ضبط 60 عبوة دواء بشرى بكل منها 100 قرص يستخدم لتقوية المناعة عقب عمليات زرع الكلى والكبد حاول إخفاءها بحقيبته بين طيات الملابس.

قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 14 و15 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.