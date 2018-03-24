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صور جديدة لمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بسيارة مفخخة

السبت، 24 مارس 2018 02:34 م
صور جديدة لمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بسيارة مفخخة حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية





كتب حازم عادل
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ينشر "اليوم السابع"، صورا جديدة، من موقع محاولة الاغتيال الفاشلة للواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، عبر زرع عبوة ناسفة تحت سيارة على طريق موكبه، حيث أسفر الانفجار عن استشهاد رقيب شرطة، وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 شرطيين. 
 
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة سيدى جابر إلى مكان حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة، والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتابع سير التحقيقات فى حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية.
 

 


 


 


 


 


 


 
 

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