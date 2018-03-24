صور.. توفير 42 سيارة لنقل قوات تأمين مقار الانتخابات ببورسعيد

صور.. توفير 42 سيارة لنقل قوات تأمين مقار الانتخابات ببورسعيدالسبت، 24 مارس 2018 11:11 ص
السيارات الخاصة بنقل قوات تامين المقار الانتخابية
بورسعيد - محمد عزام
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن توفير 42 أتوبيس وسيارة "دبل كابينة" لنقل قوات التأمين والخدمات إلى مقار الانتخابات بكافة أحياء المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 30 سيارة "ميني باص"، و2 سيارة أتوبيس لنقل قوات التأمين إلى مقار اللجان الانتخابية، بجانب 10 سيارات "دبل كابينه" للخدمات المعاونة.
وأكد محافظ بورسعيد فى بيان أنه تم وضع كافة إمكانات المحافظة لخدمة العملية الانتخابية، من أجل نجاح العرس الديمقراطي الذى ستشهده المدينة الباسلة خلال أيام الانتخابات الثلاث.
ومن جانبة قال اللواء محمد عامر المستشار الفنى لمحافظ بورسعيد بانة تم توفير سيارات لنقل كبار السن إلى المقرات الانتخابية وكذلك عمل خطوط النقل الداخلى وانتظام الخدمات بها.
سيارات المحافظة
سيارات المحافظة
سيارات المحافظة
سيارات المحافظة
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