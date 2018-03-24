صور.. تنس الطاولة ومصارعة الذراعيين فى بداية الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا







المنيا حسن عبد الغفار

أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا،أنه حرصاً من الجامعة على الاهتمام بشريحة عريضة من الطلاب والدارسين بالتعليم المفتوح، من خلال مشاركتهم بالأنشطة الطلابية المختلفة كخطوة نحو صقل مهاراتهم وشخصيتهم وثقافتهم، وإثراء المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات والأفكار والآراء، بدأ مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بتنفيذ خطته للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى والتى تشمل أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وفنية.

من جانبه أكد الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح فى بيان بأن المركز بدأ أنشطته بمسابقة فى مصارعة الذراعيين وتنس الطاولة للدارسين والدارسات بجميع برامج التعليم المفتوح، حيث أسفرت مسابقة تنس الطاولة طلبة عن فوز علاء سلامة بالمركز الأول ببرنامج الخدمة الاجتماعية، وشريف عبد الله ببرنامج التجارة بالمركز الثانى وسيد طه بالمركز الثالث، وللطالبات فازت إيمان سيد بالمركز الأول، وحسناء توفيق بالمركز الثاني، وبسمة محمد بالمركز الثالث ببرنامج التربية للطفولة المبكرة، وفى مصارعة الزراعيين فازت فاطمة عيد بالمركز الأول، وتهانى ربيع بالمركز الثاني، ومروة عبد الرحمن بالمركز الثالث ببرنامج رياض الأطفال، وأخيراً بمسابقة الطلبة فاز حسين فرغلى بالمركز الأول ببرنامج التجارة ومحمد يحيى بالمركز الثانى وأيمن أبو بكر من نفس البرنامج بالمركز الثالث.

وتستمر أنشطة مركز التعليم المفتوح خلال الأسابيع القادمة وذلك فى مسابقات المعلومات العامة والقرآن الكريم والشطرنج والطائرة طلبة وطالبات وخماسى كرة القدم طلبة وكرة السرعة واللياقة البدنية، ومسابقة كشاف المواهب.

يشرف على أنشطة المركز عماد زكى مدير عام رعاية الطلاب وميرفت سعيد وجمعة محمد على ويسرى خلاف وأحمد كمال أخصائيين النشاط بمركز التعليم المفتوح.



مصارعة الذراعيين فى بداية الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا



تنس الطاولة فى بداية الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا



مصارعة الذراعيين



تنس الطاولة فى بداية الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا



مصارعة الذراعيين فى بداية الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا



مصارعة الذراعيين بجامعة المنيا



مصارعة الذراعيين فى بداية الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا