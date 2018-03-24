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صور.. "تعليم كفر الشيخ" تعقد ندوات للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

السبت، 24 مارس 2018 07:58 م
صور.. "تعليم كفر الشيخ" تعقد ندوات للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة وكيله تعليم كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقدت هناء شهاب، وكيلة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عددا من الندوات بالمدارس فى الفترة الصباحية والمسائية، اليوم السبت، منها ندوتان بمدرسة سخا التجارية للبنات، والصناعية المتقدمة طالبت خلال الندوات الطالبات بالحشد للجان الانتخابية، لنظهر بالمظهر اللائق بنا كمصريين، وخير مثال ما شهدته السفارات والقنصارات المصرية بالخارج وتوافد آلاف المصريين على اللجان، كان له دور إيجابى على مكانة مصر بالخارج ضد الدول الحاقدة.

جاء ذلك بحضور صلاح فهمى، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وحاتم شوشان مدير أمن مديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية .

كما طالبت وكيل الوزارة الطالبات باصطحاب أولياء أمورهن للجان ليشاركن فى استقرار وتنمية مصرنا الغالية، كما طالبات المعلمات بإرغام أزواجهن على الخروج للإدلاء بأصواتهن وأنها تراهن على عظيمات مصر.

 

وكيلة تعليم كفر الشيخ تدعو للحشد في الانتخابات
وكيلة تعليم كفر الشيخ تدعو للحشد في الانتخابات

 

الحضور في الندوة
الحضور في الندوة

 

الحضور من المعلمات بالمدارس
الحضور من المعلمات بالمدارس

 

الحضور من الطالبات
الحضور من الطالبات

 

الحضور من الطالبات
الحضور من الطالبات

 

جانب من الحضور من العملمات
جانب من الحضور من العملمات

 


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