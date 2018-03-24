صور.. تظاهر المواطنين بموقع انفجار الإسكندرية.. ويؤكدون: هننزل للانتخابات

صور.. تظاهر المواطنين بموقع انفجار الإسكندرية.. ويؤكدون: هننزل للانتخاباتالسبت، 24 مارس 2018 02:31 م
تظاهر المواطنين بمحيط الانفجار
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تظاهر العشرات من المواطنين بمحيط موقع انفجار السيارة المفخخة، بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب، محافظة الإسكندرية.
وردد المواطنون هتافات: "لا لا للإرهاب.. تحيا مصر"، مؤكدين أن الحادث الإرهابى لن يؤثر على العملية الانتخابية.
كما التف المواطنون حول مدير الأمن ورددوا هتافات لدعمه.
يذكر أنه وقع حادث تفجير استهدف موكب مدير الأمن وأسفر عن وفاة فرد شرطة وإصابة 7 وتم نقلهم إلى مستشفى القوات المسلحة بسيدى جابر.
تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية
تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية
تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية
تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية
تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية
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عدد الردود 0
بواسطة:
Tarek Refaat
تحيا مصر
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
بركة
هذه هي المعجزة في شعب مصر .. سيرى العالم الرد ..
حتى اللي كان متردد وبيفكر .. ( خلاص نازل .. نازل ) .. تآمر الأشرار .. تأتي النتائج عكسية .. محاولة يائسة للتأثير على نزول الناس .. تنزل جحافل أمواج البشر لتصفع المعتدين .. أيها الجهلاء ومن وراءكم .. هذه هي مصر ..
عدد الردود 0
بواسطة:
سكندرى
ان شاء الله اسكندريه اعلى مشاركه بالانتخابات
ولن تسنينا الاعمال الارهابيه عن المشاركه بقوة وكثافه وسترون من السكندريون اعلى نسبه مشاركه ردا على هؤلاء الخونه تجار الدين والمملوين لهم ولكل مغيب ومقاطع خائن لبلده ولجيشه ولاهله ولدينه وسترون الرد العملى من السكندريين بالانتخابات ايها الخونه المأجورين فلسنا بأقل من اى شهيد او جندى بسيناء ( الجيش بالميدان والشعب باللجان ) الجيش والشرطه والشعب ايد واحده وتحيا مصر ولو كره الكارهون الخرفان والمقاطعون المغيبون الانجاس خونه الاوطان