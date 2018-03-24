صور.. تظاهر المواطنين بموقع انفجار الإسكندرية.. ويؤكدون: هننزل للانتخابات







الإسكندرية - أسماء على بدر

تظاهر العشرات من المواطنين بمحيط موقع انفجار السيارة المفخخة، بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب، محافظة الإسكندرية.

وردد المواطنون هتافات: "لا لا للإرهاب.. تحيا مصر"، مؤكدين أن الحادث الإرهابى لن يؤثر على العملية الانتخابية.

كما التف المواطنون حول مدير الأمن ورددوا هتافات لدعمه.

يذكر أنه وقع حادث تفجير استهدف موكب مدير الأمن وأسفر عن وفاة فرد شرطة وإصابة 7 وتم نقلهم إلى مستشفى القوات المسلحة بسيدى جابر.



تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية



تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية



تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية



تظاهر المواطنين بمحيط موقع انفجارالإسكندرية