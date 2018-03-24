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صور.. القليوبية تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانى المحافظة

السبت، 24 مارس 2018 11:22 م
صور.. القليوبية تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانى المحافظة محافظة القليوبية تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار





القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية احتفالية المحافظة بساعة الأرض الذى يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام والذى تشارك فيه 172 دولة حول العالم ومن بينها مصر وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة تبدأ من الساعة 8.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.
 
وأكد أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات شاركت فى هذا الحدث، ويعد هذا الاحتفال شكلاً رمزياً من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعيه بمخاطر هذه الظاهرة.
 
موضحاً أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للمواطنين وللأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئى.
 
وأضاف أنه أصدر توجيهاته لكافة الوحدات المحلية بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية كنوع من ترشيد الطاقة مشيراً إلى أهمية مشاركة المواطنين والشركات والمؤسسات فى ساعة الأرض.
 
وجدير بالذكر أن مدينة سيدنى الاسترالية هى أول من شاركت فى هذه المبادرة عام 2007، ومنذ ذلك الحين نمى هذا العدد ليصبح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم وكانت دبى المدينة العربية الأولى التى شاركت بهذه الفعالية عام 2008 وتبعتها القاهرة والرياض.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

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