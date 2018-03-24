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صور.. الداخلية توزع الهدايا على أمهات شهداء الشرطة بحضور رموز المجتمع

السبت، 24 مارس 2018 01:14 م
صور.. الداخلية توزع الهدايا على أمهات شهداء الشرطة بحضور رموز المجتمع الداخلية توزع الهدايا على أمهات شهداء الشرطة بحضور رموز المجتمع





كتب محمود عبد الراضى - تصوير حسن محمد
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أقامت وزارة الداخلية، اليوم، السبت، حفلاً لتكريم أمهات شهداء الشرطة الأبرار، فى إطار الاحتفالات بشهر المرأة.
 
وحضر الحفل الذى أقيم باتحاد الشرطة بالدارسة، عدداً من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، نيابة عن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ورموز المجتمع.
 
وقدمت وزارة الداخلية، خلال الحفل،هدايا لأمهات الشهداء الأبرار الذى قدموا حياتهم فداءً للوطن، من أجل أن يعيش الجميع فى سلام وأمان.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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