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صور.. الإسماعيلية تستعد للإنتخابات الرئاسية بـ 222 لجنة و210 مركز إنتخابى

السبت، 24 مارس 2018 01:39 م
صور.. الإسماعيلية تستعد للإنتخابات الرئاسية بـ 222 لجنة و210 مركز إنتخابى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن كافة الجهات المعنية بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية والمقرر لها الأثنين القادم وحتى الأربعاء تقوم ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

وأضاف فى بيان إنه سيتم توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، لتوفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين، وتقديم أى خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار وتوفير مجموعات عمل من الشباب لإرشاد الناخب عن رقم وأسم لجنته.

وكان محافظ الإسماعيلية قد تفقد عدد من اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة لبحث كافة الإستعدادات قبل ساعات من إنطلاق الإنتخابات، وتضم محافظة الإسماعيلية 222 لجنة إنتخابية بـ 210 مركز إنتخابى على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الإنتخابية جاهزة لإستقبال الناخبين بجميع المراكز والمدن، وتم إنشاء لجان للوافدين بالقنطرتين شرق وغرب وبعض اللجان داخل المحافظة للتسهيل على الناخبين المقيمين بالمحافظة من ابناء المحافظات المجاورة للإدلاء بأصواتهم خلال الإنتخابات. 

 

1- لجنة مدرسة أم الابطال
 لجنة مدرسة أم الابطال

 

2- إستعدادات اللجان
إستعدادات اللجان

 

3- 222 لجنة تستعد لإستقبال الناخبين بالإسماعيلية
 222 لجنة تستعد لإستقبال الناخبين بالإسماعيلية

 

4- لجنة مدرسة السادات الثانوية
 لجنة مدرسة السادات الثانوية

 

5- لجنة مدرسة الفاروق عمر
 لجنة مدرسة الفاروق عمر

 

6- إستعدادات مكثفة للجان الإنتخابية
 إستعدادات مكثفة للجان الإنتخابية

 

7- لجنة فاطمة الزهراء
 لجنة فاطمة الزهراء

 

8- محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة التعليم داخل اللجان
 محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة التعليم داخل اللجان

 


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