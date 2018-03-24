صور.. الإسكندرية ترفع حالة الاستنفار القصوى استعدادا لانتخابات الرئاسة







الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه تم صباح اليوم بدء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الانتهاء من تجهيزات الانتخابات الرئاسية 2018 والتى من المقرر بدأها خلال أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بجميع وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض، مؤكدًا على استمرار انعقاد الغرفة بشكل دائم لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والأمنية والمعنية بالعملية الانتخابية بالمحافظة.

وأكد سلطان، على رفع حالة الاستنفار والاستعداد فى جميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال أيام الانتخابات على مستوى المحافظة، مشددًا على غرفة العمليات بسرعة استقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع فى حلها.

وعن استعدادات الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية؛ قال المحافظ أن هناك 404 مقر انتخابى و18 لجنة عامة على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا للانتخابات؛ حيث تم تشكيل لجنة تختص بالإعداد والإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم عقد العديد من المؤتمرات التنسيقية الخاصة بالعملية الانتخابية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور كافة الجهات المعنية والأمنية والسيادية.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات موسعة بكافة الجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات اللازم توافرها لتيسير العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فيما يخصه.

وأضاف سلطان، أن المحافظة قامت بمخاطبة وزارة التنمية المحلية ببيان كافة أماكن وأعداد اللجان العامة والدوائر الانتخابية وكذا بيان عدد المراكز الانتخابية وكافة أسماء الموظفين المرشحين للمشاركة بالعملية الانتخابية .

وأوضح محمد سلطان، أنه أعطى تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشباب والرياضة ومنطقة الإسكندرية الأزهرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات بالمقار التابعة لها وتجهيز الإعاشة اللازمة لقوات التأمين، كما تقوم مديرية الصحة وهيئة الاسعاف برفع حالة الاستعداد القصوى، وتوفير عدد 2 كرسى متحرك لكل مركز انتخابى للتيسير على الناخبين من كبار السن، ووضع خطة لهيئة الاسعاف لتوفير سيارات الاسعاف اللازمة لكل دائرة انتخابية.

كما تم تكليف هيئة النقل العام بتوفير عدد 66 أتوبيسا لنقل القوات القائمة على التأمين وكذا الدفع بأتوبيسات فى جميع المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وشدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بتوفير مركز إغاثة كامل فى نطاق كل حى ومركز ومدينة برج العرب وتوفير مظلة وكراسى أمام كل مقر انتخابى بالإضافة إلى متطلبات التأمين، وتم التشديد على شركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على سلامة كافة المرافق، وكذا قيام شركة كهرباء الإسكندرية بتوفير مولدات كهربائية لكافة المقرات الانتخابية، مؤكدًا على جميع الجهات المعنية بوجوب توعية المواطنين الوافدين وذلك عن طريق الإعلانات المكتوبة بالميادين العامة ومقرات المصالح الحكومية بوجود لجان بمحكمة شرق الاسكندرية وغرب الإسكندرية لتسجيل طلبات الوافدين لتحديد مقار اللجان الانتخابية لكل وافد طبقا لرغبته.



غرفة العمليات



غرفة العمليات



غرفة العمليات



غرفة العمليات