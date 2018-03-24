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السبت، 24 مارس 2018 03:37 م
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صور .. الأورمان وصندوق تحيا مصر يعيدان إعمار قريتين بطامية بالفيوم

السبت، 24 مارس 2018 03:01 م
صور .. الأورمان وصندوق تحيا مصر يعيدان إعمار قريتين بطامية بالفيوم اعمار قريتين بطامية بالفيوم





الإسكندرية - رباب الجالى
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احتفلت جمعية الاورمان وصندوق تحيا مصر بإعادة اعمار وتنمية وتطوير قرية بنوه واللاقى مركز طامية محافظة الفيوم،وذلك ضمن القرى التى تقوم المؤسستين بتطويرها وإعادة اعمارها  في المرحلة الثالثة من البروتوكول الثانى التعاون بين المؤسستين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان ،أن الأورمان وتحيا مصر قاما بإعادة أعمار المنازل المتهالكة داخل القريتين وعددها  60 منزلاً وان إعادة أعمار القرى ، يأتى ضمن  مشروع الأورمان الانسانى الرائد لإعادة اعمار القرى الفقيرة والأكثر احتياجا بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الكبرى. 

وأوضح اللواء ممدوح شعبان أن التعاون بين الأورمان وتحيا مصر في تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا انطلق عبر توقيع أول بروتوكول تعاون بين المؤسستين لإغاثة وإعادة اعمار القرى الاكثر احتياجاً من خلال استهداف تنمية وتطوير عدد  5000 منزلا في 126 قرية فقيرة وان بروتوكول التعاون الثانى بين المؤسستين استهدف اعادة أعمار وتنمية وتطوير  3030 منزلا داخل 106 قرية على مستوى الجمهورية بتكلفة اجمالية وصلت 100 مليون جنيه.

يذكر أن الأورمان قامت داخل القريتين بإعادة إعمار المنازل المتهالكة بها حيث يتم داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

اعمار قريتين بطامية بالفيوم (1)
اعمار قريتين بطامية بالفيوم 
اعمار قريتين بطامية بالفيوم (2)
اعمار قريتين بطامية بالفيوم
اعمار قريتين بطامية بالفيوم (3)
اعمار قريتين بطامية بالفيوم
اعمار قريتين بطامية بالفيوم (4)
اعمار قريتين بطامية بالفيوم
اعمار قريتين بطامية بالفيوم (5)
اعمار قريتين بطامية بالفيوم

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