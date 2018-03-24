صور.. الأدلة الجنائية والنيابة تواصل رفع البصمات من موقع انفجار الإسكندرية

صور.. الأدلة الجنائية والنيابة تواصل رفع البصمات من موقع انفجار الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 03:52 م
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الإسكندرية - أسماء على بدر
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واصلت الأدلة الجنائية والنيابة العامة رفع البصمات والأدلة من موقع انفجار الإسكندرية، لمعرفة ملابساته كما يتم تفريغ الكاميرات من العقارات المجاورة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.
كما أخذت النيابة أقوال حارسى العقارات المجاورة المنطقة بالكامل وتمشيط أسطح العقارات والمنطقة بالكامل .
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
الأدلة الجنائية تواصل رفع البصمات
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