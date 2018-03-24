صور.. اضبط مخالفة.. مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالسويس يهدد حياة الأهالى







السويس- سيد نون

يعيش أهالى شارع الغورى بحى الأربعين بمحافظة السويس فى حالة من الرعب يوميا بسبب وجود مخزن غير قانونى للمواد البترولية المختلفة، وتقوم بتفريغ كميات كبيرة من المواد البترولية سيارات نقل خاصة فى تجاهل كامل لجميع قرارات محافظ السويس بمنع وجود المخازن الخاصة بالمواد البترولية.

الأزمة داخل شارع الغورى بالسويس أنه توجد كميات كبيرة من المواد البترولية تتسرب من داخل المخزن إلى الشارع وهو ما كان سيتسبب اكثر من مرة بحدوث كارثة عقب اشتعال أكثر من حريق.

وقال أحمد فرج، أحد السكان المجاورين للمخزن البترولى، أن هذا المخزن تم إغلاقه من قبل لأنه ليس قانونى وبالرغم من ذلك قام اشخاص بإعادة فتح مخزن المواد البترولية ليهدد بحدوث كارثة ونحن نخشى على حياتنا.

ويؤكد على سليم، من السكان المجاورين للمخزن البترولى، أن الامر الغريب أن الجميع هنا فى الشارع يعلم أن المواد البترولية مهربه لأنه ممنوع قانونا تداول هذه المواد البترولية بهذه الطريقة وللأسف الجميع خائف من الأشخاص المسئولين عن المخزن البترولى.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه اصدر تعليمات لرئيس حى الأربعين بتحرير محضر فورا بالمخالفة وإغلاق المخزن الخاص بالمواد البترولية، وأنه لن يسمح بتكرار هذه التجاوزات مرة أخرى.



مخزن المواد البترولية



تفريغ المواد البترولية



المخزن