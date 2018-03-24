صور.. اضبط مخالفة.. تحول جدارية مركز قوص بقنا إلى مقلب قمامة

صور.. اضبط مخالفة.. تحول جدارية مركز قوص بقنا إلى مقلب قمامةالسبت، 24 مارس 2018 04:04 ص
جانب من التلوث بالمنطقة
قنا- وائل محمد
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" تحول جدارية، مركز قوص جنوب محافظة قنا، إلى مربط لربط الحيوانات والحمير بمنطقة الوكالة التى تشهد تجمع محلات الغلال وبيع الزيوت ومعدات الزراعة بمركز قوص.
وأظهرت الصور تحول الجدارية التى تم تركيبها من قبل محافظة قنا، أى مكان لربط الحيوانات الحمير، كما تم وضع صندوق قمامة لإلقاء فضلات الأسواق، ضمن مظاهر الإهمال التى تتمثل فى عدم تنظيف بشكل يومى، علاوة على انتشار القمامة ومخلفات الأشجار المحيطة وانتشار الباعة الجائلين، وتركها للأطفال للعبث بها.
وقال محمود حسين أحد المواطنين إن الجدارية مظهر حضارى يزين به المدينة تحول إلى مقلب قمامة، ومكان لربط الحيوانات التى تأتى إلى السوق، وهذا يشوه المظهر الحضارى.
جدارية قنا
حمار مربوط بجوار الجدرية
جدارية مركز قوص
حماران بجوار الجدرية
اطفال يلعبون بجوار الجدرية
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