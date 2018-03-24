صور.. استقبال حافل بالطبل والمزمار والتنورة لوفد الشرطة الأمريكية بالقاهرة







كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

استقبل مطار القاهرة الدولى، وفدا من الشرطة الأمريكية وأسرهم، تحت رعاية السلطات المصرية، فى زيارة غير رسمية، تهدف إلى قضاء إجازة وزيارة المعالم المصرية المختلفة.

وتم استقبال الوفد بالطبل والمزمار فى مطار القاهرة الدولى وقدمت فرقة التنورة عرضا أبهر الوفد الأمريكى الذى حرص على ارتداء تيشيرتات عليها العلم المصرى والأمريكى على هيئة نسر، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المطار والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية التى كانت باستقبالهم.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن وفد من ضباط الشرطة الأمريكية وأسرهم وصلوا على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لافتة إلى أن الزيارة تأتى بدعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكيين، فى إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية. مشيرة إلى أن الوفد برئاسة ضابط أمريكى، من أصل مصرى اسمه بيير جرجس.

كان فى استقبال الوفد، عدد من القيادات بمطار القاهرة الدولى، بينهم مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، والعلاقات العامة بشركة الميناء، حيث تم تسهيل الإجراءات، لوصول الوفد وخروجهم من صالة كبار الزوار بمطار 3.



































