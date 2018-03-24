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السبت، 24 مارس 2018 06:39 م
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب لـ15 قتيلا و20 جريحا

السبت، 24 مارس 2018 03:05 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب لـ15 قتيلا و20 جريحا انفجار فى سوريا





أ ش أ
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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب فى سوريا، اليوم السبت، إلى 15 قتيلا و20 جريحا.


ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر قولها: " إن 15 شخصا لقوا مصرعهم ، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة إدلب قرب مبنى ما يسمى (حكومة الإنقاذ الوطني)، مضيفين أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود عدد من الجرحى فى حالة خطرة ".


وأوضح النشطاء أن المبنى الذى وقع التفجير أمامه هو مقر للمسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" التى تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.. وتشير أصابع الاتهام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بينما تدعى "هيئة تحرير الشام" أن التفجير تزامن مع تحليق طائرة استطلاع فوق المدينة .


يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد - فى وقت سابق اليوم - بسقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب.

انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب
انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب

 

جانب من انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب
جانب من انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب

 

ضحايا انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب
ضحايا انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب

 

 


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