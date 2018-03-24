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صور.. أسوان تطفئ الأنوار وتوقد الشموع احتفالا بـ"ساعة الأرض"

السبت، 24 مارس 2018 11:16 م
صور.. أسوان تطفئ الأنوار وتوقد الشموع احتفالا بـ"ساعة الأرض" الاحتفال بساعة الأرض





أسوان – عبد الله صلاح
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احتفل جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد ومقره محافظة أسوان، مساء السبت، بفعاليات ساعة الأرض من خلال إطفاء الأنوار فى مجموعة من المعالم السياحية والثقافية بمدينة أسوان لمدة ساعة كاملة، وإضاءة الشموع خلال هذه الفترة.

 

وقال الدكتور ممدوح سيد رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، إن هذه الاحتفالية يتزامن حدوثها فى نفس التوقيت فى مختلف دول العالم، وتم إطفاء الأنوار عن مجموعة من الجهات الشريكة والمشاركة معنا من بينها متحف النوبة، وقصر ثقافة العقاد بأسوان وفندق موفنبيك، اعتبارا من الساعة 8:30 مساء ولمدة ساعة كاملة.

 

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، فى تصريحات خاصة، أنه تم تنظيم فعاليات أخرى من بينها إضاءة الشموع فى المواقع التى تحتفل بفعالية "ساعة الأرض" إضافة إلى تنظيم عرض مسرحى بقصر ثقافة العقاد أسوان يتناول قضايا التلوث البيئى وظاهرة الاحتباس الحرارى وأثره على الكون والعالم، بجانب تقديم عروض موسيقية وفنية، لتوعية المواطنين والأهالى بالتحديات البيئية التى تواجه العالم.

 

 

   إضاءة الشموع احتفالا بساعة الأرض

إضاءة الشموع احتفالا بساعة الأرض

 

مسرحيات للأطفال للتعريف بساعة الأرض
مسرحيات للأطفال للتعريف بساعة الأرض

 

 

إضاءة الشموع احتفالا بساعة الأرض
إضاءة الشموع احتفالا بساعة الأرض

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"البيئة" تحتفل بساعة الأرض فى أسوان.. السبت المقبل

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