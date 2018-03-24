"صحة شمال سيناء" ترفع درجة الاستعداد بمناسبة الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية التى تجرى أيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.

وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عربى محمد، فى تصريح اليوم السبت، إنه تم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء إجازات الأطباء والتمريض فى أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، وذلك لمواجهة أى طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى من المتخصصين فى جراحات المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة إلى جانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية والمتواجدين فى مستشفى العريش العام.

ومن جهة أخرى، رفع مرفق الإسعاف بالمحافظة حالة الطوارئ، حيث تم نشر سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان العامة والمراكز الانتخابية فى مختلف مراكز المحافظة.

وشدد الدكتور محمود عامر مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء على ضرورة تجهيز فرق انتشار سريع للتدخل الفورى عند وقوع أى طوارئ إلى جانب توزيع سيارات الإسعاف للتمركز أمام لجان الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن فرق الانتشار السريع تضم 4 سيارات إسعاف، إلى جانب سيارة للتموين والتجهيزات الإدارية والصيانة.

ولفت إلى أن كل سيارة من سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان تضم سائقا ومسعفين وكرسيا متحركا لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتوصيلهم إلى لجان الانتخابات .

يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم 11 لجنة عامة و 49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية، وعدد من لهم حق التصويت يبلغ 250 ألفا و605 مواطنين.