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صحة جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و85 سيارة إسعاف بالانتخابات

السبت، 24 مارس 2018 03:24 م
صحة جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و85 سيارة إسعاف بالانتخابات الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن أنه تم الاستعداد لتأمين الانتخابات الرئاسية وتم وضع خطة التأمين لجميع اللجان والمركز الانتخابية، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف المزودة بفرق دعم طبية فى جميع الأماكن الحيوية وأمام كل لجنة انتخابية.

 

وقال أبو هاشم، لـ" اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين الانتخابات من خلال تنشيط الخدمات الطبية ووقف جميع الإجازات للأطباء والعاملين بمرافق الإسعاف بجنوب سيناء، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ بجميع المستشفيات المحافظة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم الدفع بأكثر من 85 سيارة إسعاف مزود بفريق طبية لتأمين 15 مركزا انتخابيا بواقع سيارة لكل لجنة، وتم تجهيز نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة واختيار مواقع وقوف سيارة الإسعاف.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الخطة تشمل تأمين جميع الطرق الداخلية بمدن المحافظة والطريق الدولى للمحافظة.


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