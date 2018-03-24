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صاحب مصنع يتهم مستأجره بإشعال النار به بسبب نزاع قضائى بالجيزة

السبت، 24 مارس 2018 12:49 م
صاحب مصنع يتهم مستأجره بإشعال النار به بسبب نزاع قضائى بالجيزة سيارات إطفاء - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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شب حريق بمصنع ملابس بالجيزة، ووجه مالك المصنع اتهاما لمستأجره بإشعال الحريق بسبب نزاع قضائى بينهما. 
 
 
وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع ملابس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق شب بمخلفات بالمصنع، وأنه مكون من 3 طوابق ومعطل منذ عدة سنوات. 
 
 
ووجه صاحب المصنع اتهاما لمستأجره بإشعال الحريق بسبب نزاعات قضائية بينهما، وبمواجهة مستأجر المصنع نفى ما نسب إليه، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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