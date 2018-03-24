شعبة الحلى: تراجع استهلاك الذهب بمصر من 300 طن خلال التسعينات لـ25 حاليا

شعبة الحلى: تراجع استهلاك الذهب بمصر من 300 طن خلال التسعينات لـ25 حالياالسبت، 24 مارس 2018 04:20 م
الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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كشفت شعبة الحلى والأحجار الكريمة فى اتحاد الصناعات، تراجع استهلاك مصر من الذهب من 300 طن خلال فترة التسعينات إلى 25 طنا حاليا.
وقال رفيق عباسى رئيس شعبة الحلى والأحجار الكريمة فى اتحاد الصناعات، إن معروض الذهب فى مصر أصبح كبير جدا بسبب التراجع الحاد فى استهلاك المعدن النفيس من 300 طن خلال التسعينات إلى 25 طنا فى الوقت الحالى.
وأضاف عباسى لـ"اليوم السابع": "الذهب لا يحقق مكاسب كما يعتقد البعض لكنه يحافظ لك على مدخراتك من المال، وحاليا يمكنا القول أن آليات السوق تدفع التجار للحد من المصنعيات فكل تاجر يحاول خفض مصنعيته من أجل البيع، والمواطن لا يقف كثيرا أمام المصنعيات العالية ويبحث عن تاجر آخر".
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