شعبة الأسماك: تراجع أسعار الفسيخ فى شم النسيم.. والكيلو بين 40 و70 جنيها

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قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك المدخنة والمملحة ستشهد تراجعا واضحا خلال موسم شم النسيم الحالى، بما يتراوح بين 10 و15% قياسا على أسعار العام الماضى، ليتراوح سعر كيلو الفسيخ فى تعاملات الجملة بين 40 و70 جنيها بحسب الحجم.

وأرجع "عثمان"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، انخفاض السعر لكثرة المعروض، مشيرا إلى أن سعر كيلو البورى فى الجملة يتراوح بين 40 و50 جنيها مقارنة بسعر العام الماضى الذى تراوح بين 50 و60 جنيها، كما تراجعت أسعار البلطى لتتراوح بين 18 و23 جنيها مقارنة بالعام الماضى الذى تراوح فيه بين 25 و35 جنيها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الرنجة والسردين تشهد استقرارا واضحا خلال الموسم الحالى مقارنة بالعام الماضى، إذ يتراوح سعر كيلو الرنجة بين 20 و30 جنيها، والسردين بين 15 و30 جنيها، مرجعا ذلك لاستقرار أسعار الدولار، إذ يتم استيراد الرنجة من عدة بلدان، منها الصين واليابان وتايلاند.