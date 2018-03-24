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السبت، 24 مارس 2018 12:24 م
خالد صلاح
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شركة كندية تفوز بعقود تنقيب عن المعادن فى بوروندى

السبت، 24 مارس 2018 11:33 ص
شركة كندية تفوز بعقود تنقيب عن المعادن فى بوروندى استخراج معادن - أرشيفية





أ ش أ
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ووقعت شركة "سى فى إم آر إنيرجى مينرالز" الكندية اتفاقاً مع الحكومة البوروندية للتنقيب عن المعادن فى منطقة واجا- نيبيكيرى، التى يعتقد أن بها ثروات معادن مختلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وبموجب التعاقد ستحصل الحكومة البوروندية على حصة 25 % من عمليات المناجم والتكرير والتنقية.

وتقدر أطراف محلية احتياطيات المعادن فى المنطقة بنحو 600 مليون دولار ، ويقول الرئيس التنفيذى للشركة الكندية، كامران خوزان، "لا نعتزم تصدير خام الحديد، بل سيتم تنقيته وتصنيعه هنا، ومن ثم شحن المنتج النهائى للأسواق العالمية."، مشيراً إلى أن شركته وقعت بالفعل اتفاقيتين مع شركتين هندسيتين إحداهما مقرها فى بوروندى والأخرى من جنوب أفريقيا، للمساعدة فى تنفيذ العمليات. كما أن هناك دراسة جدوى فى المواقع المتفق عليها سوف تبدأ.

وقالت الشركة الكندية إنها ستستثمر فى المشروع 5 ملايين دولار، وستسدد للحكومة البوروندية 4 % عن حجم إنتاجها السنوي، إضافة إلى نسبة 30 % كضريبة على الدخل.


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