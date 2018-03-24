video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة قطاع أعمال تفوز بمشروع فى سلطنة عمان بـ7.3 مليار جنيه

السبت، 24 مارس 2018 03:29 م
شركة قطاع أعمال تفوز بمشروع فى سلطنة عمان بـ7.3 مليار جنيه المهندس فائق البنا





كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

فازت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ مشروع تصميم، ونقل مياه من منطقة صحار إلى منطقة الظاهرة بسلطنة عمان بقيمة 7.3 مليار جنيه.

 

وصرح المهندس فائق البنا، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية لـ"اليوم السابع"، أن السلطات فى سلطنة عمان أرست الفوز بتنفيذ المشروع على الشركة،  من بين عدد من الشركات العالمية بقيمة 152.9 مليون ريال عمانى ما يقارب 7.3 مليار جنيه، لافتا أن مدة تنفيذ المشروع 930 يوما، شاملة التحضيرات للتنفيذ.

 

ووجه فائق البنا الشكر للمهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير على الدعم الكبير من أجل الفوز بالمشروع العملاق فى ظل منافسة كبيرة،  الذى يساهم فى دعم موارد الشركة وفى استمرار السمعة الطيبة للشركات المصرية فى منطقة الخليج وفى توفير العملة الأجنبية.

 

وأشار البنا أنه خلال أيام سيتم توقيع العقد بحضور عدد من كبار مسئولى مصر وعمان، وذلك فى سلطنة عمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال العام يوجه بوضع خطة واضحة وعاجلة لتطوير الشركات التابعة (تحديث)

المقاولات المصرية

مشىوع مياه عمانى

سلطنة عمان

فائق البنا

قطاع الاعمال العام

القابضة للتشييد




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة