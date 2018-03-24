شركة قطاع أعمال تفوز بمشروع فى سلطنة عمان بـ7.3 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

فازت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ مشروع تصميم، ونقل مياه من منطقة صحار إلى منطقة الظاهرة بسلطنة عمان بقيمة 7.3 مليار جنيه.

وصرح المهندس فائق البنا، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية لـ"اليوم السابع"، أن السلطات فى سلطنة عمان أرست الفوز بتنفيذ المشروع على الشركة، من بين عدد من الشركات العالمية بقيمة 152.9 مليون ريال عمانى ما يقارب 7.3 مليار جنيه، لافتا أن مدة تنفيذ المشروع 930 يوما، شاملة التحضيرات للتنفيذ.

ووجه فائق البنا الشكر للمهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير على الدعم الكبير من أجل الفوز بالمشروع العملاق فى ظل منافسة كبيرة، الذى يساهم فى دعم موارد الشركة وفى استمرار السمعة الطيبة للشركات المصرية فى منطقة الخليج وفى توفير العملة الأجنبية.

وأشار البنا أنه خلال أيام سيتم توقيع العقد بحضور عدد من كبار مسئولى مصر وعمان، وذلك فى سلطنة عمان.